İsrail Ordusu Batı Şeria'da 29 Filistinliyi Gözaltına Aldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere en az 29 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında kötü muamele ve altyapıya zarar verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, dün akşamdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 3'ü kadın en az 29 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarda ve sahada yaptığı "soruşturmalarda", aralarında 2'si çocuk, 3'ü kadın olmak üzere en az 29 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Baskınlar sırasında İsrail askerlerinin Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlere ve bölgedeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
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