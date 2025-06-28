İsrail Ordusu Batı Şeria'da 27 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda noktaya düzenlediği baskınlarda, aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 27 Filistinliyi gözaltına aldı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus, Kalkilya, Selfit ve Cenin vilayetlerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Musab Kattavi'nin yanı sıra Beyta beldesinden gazeteci Mucahid Beni Muflih ile Zevata ve Tel köylerinden 2 Filistinliyi Nablus kentinin kuzeyindeki Deyr Şeref kontrol noktasında gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Nablus'un güneyindeki Madma, Asira el-Kibliya ve Urif köylerinde de onlarca eve baskın düzenleyerek 18 Filistinli genci gözaltına aldığı kaydedildi.

Selfit'in batısındaki Zaviye kasabasında Filistinli bir genç ile daha önce İsrail hapishanesinden serbest bırakılan Edhem İsmail Sabir'i evlerine baskın düzenleyerek gözaltına alan İsrail askerleri, Kalkilya'nın doğusundaki Azzun kasabasında bir genç ile Cenin'de de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.