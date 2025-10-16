Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 24 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı 24 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü Murad İştivi de yer alıyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü Murad İştivi'nin de aralarında bulunduğu 24 kişiyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Tulkerim'in kuzeyindeki Illar ve Sayda beldelerine baskın düzenledi. Baskında 9 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail ordusu Nablus kentinde 2, Kalkilya'nın Kefr Kadum beldesinde 3, Cenin kentinde de 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim beldesinde ise 2 kişi, El Halil'de biri çocuk 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Belgeleme Müdürü Emir Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konsey Müdürü İştivi'nin İsrail güçlerince gözaltına alındığını ifade etti.

Davud, İştivi'nin İsrail askerleri tarafından açık alanda sorguya tutulduktan sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
