İsrail Ordusu Batı Şeria'da 22 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin, Nablus, Doğu Kudüs ve El Halil gibi yerlerde gerçekleştirilen operasyonlarla birçok kişi tutuklandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentinde bulunan Meyslun ve Vesile Zuhr beldelerinde 14 Filistinliyi evlerine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'e ait özel bir birimin, Nablus'un batısındaki Ayn Mülteci Kampı'nda Filistinli Ziya Katuni'yi gözaltına aldığını aktardı.

İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Abudis beldesinde 4, Ramallah'ın kuzeyindeki Mezra Garbiyye beldesinde 1, El Halil kentinin Dura ve Beni Naim beldelerinde de 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
