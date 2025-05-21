İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında kadınlar ve eski tutukluların da olduğu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı. Baskınlar sırasında kötü muamele iddiaları ve evlere zarar verildiği bildirildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında kadın ve eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun bu baskınlarda aralarında kadınlar ve eski tutukluların da bulunduğu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında Filistinli ailelere kötü muamelede bulunduğu, evlerine ve yaşadıkları bölgelerdeki altyapıya zarar verdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini kışlaya çevirdiği ve bölge sakinlerini göçe zorladığı da ifade edildi.

-Cenin'deki baskında 1 kişi yaralandı

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin kentindeki Kubatiyye beldesine baskın düzenlediğini ve burada bir kişiyi yaraladığını bildirdi.

Filistin Kızılayı, genç Filistinlinin karnından vurulduğunu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 969 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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