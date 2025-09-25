İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir evi kuşatarak 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria'nın Tuba kentine bağlı Tammun beldesinde bir evi kuşattığı belirtildi.

Askerlerin bölgeye keskin nişancılar yerleştirdiği ve kuşattıkları eve ateş açtığı ifade edildi.

Saldırıda Muhammed Kasım Süleyman ve Ala Cevdat Beni Odeh adlı 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail askerlerinin yaklaşık 3 saat süren kuşatmada, öldürülen 2 Filistinlinin naaşını da alarak Tammun'dan çekildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim'den beri işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1044 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazlası ise yaralandı.