İsrail Ordusu, Batı Şeria'da 106 Evi Yıkma Kararı Aldı

İsrail ordusunun, 106 ev ve binayı yıkma kararı aldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarındaki Filistinliler, İsrail'in sistematik şekilde mülteci kamplarını boşaltmaya çalıştığını söyledi.

İsrail ordusu, dün, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nur Şems ve Tulkerim mülteci kamplarında Filistinlilere ait 106 bina için yıkım kararı aldığını ve yıkım işlemlerine 24 saat içinde başlanacağını duyurdu.

İsrail'in 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyine başlattığı "Demir Duvar" adını verdiği saldırılar nedeniyle evlerini terk etmeye zorlanan yüzlerce Filistinli, yıkım kararı sonrası eşyalarını kurtarabilmek için evlerine dönmeye çalıştı ancak İsrail askerlerinin gerçek mermi ve ses bombalı müdahalesiyle karşılaştı.

"İsrail, sistematik olarak Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarını boşaltmaya çalışıyor"

Nur Şems Mülteci Kampı'ndan zorla göç ettirilen Filistinlilerden İbrahim Nemr, AA muhabirine, İsrail'in sistematik olarak Filistinlileri zorla yerinden ettiğini ve evsiz bıraktığını söyledi.

Nemr, "İsrail 106 evi yıkmayı planlıyor. Bu evlerin her birinde 3-4 daire var. Bu da, Tulkerim ve Nur Şems'te 300 ailenin daha evini kaybedeceği anlamına geliyor. İsrail, sistematik olarak Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarını boşaltmaya çalışıyor." dedi.

İsrail, kamplar üzerinde yoğunlaşarak Filistinlilerin "geri dönüş" hakkını ortadan kaldırmayı amaçlıyor

İsrail'in Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'da da Filistinlileri evlerinden "kovmaya" çalıştığını vurgulayan Nemr, şunları söyledi:

"İsrail'in planlarını boşa çıkarmak için toplu halde kamptaki evlerimize geri dönmeliyiz. Bizim, kamptan başka gidecek yerimiz yok. Kamplar, 1948'te sürüldüğümüz topraklara dönünceye kadarki geçici duraklarımız. Dönüş önce kamplara sonra da sürüldüğümüz topraklara olmalı."

Nemr, İsrail ordusunun, özellikle kamplar üzerinde yoğunlaşarak Filistinlilerin "geri dönüş" hakkını ortadan kaldırmaya çalıştığına dikkati çekti.

İsrail askerlerince 5 saat boyunca alıkonuldu

Nur Şems Mülteci Kampı'nda ailesinin evine ulaşmaya çalışan ancak İsrail askerleri tarafından 5 saat boyunca alıkonan Muaz Amarine ise bazı ailelerin İsrail askerleriyle koordinasyon kurmadan kampa girmeyi başardığını ancak sonrasında kamptan çıkarıldıklarını anlattı.

Askerlerin, Filistinlileri alıkoyduğunu, sorguya çektiğini ve evlerinden eşya almalarına izin vermediğini aktaran Amarine, "Kamp, artık eskisi gibi değil. İsrail ordusu her yeri yıkmış." diye konuştu.

"Kampı özledik"

İsrail'in kampa yönelik ilk yıkım planında dedesinin evini kaybettiklerini, yeni alınan kararla da babasının evinin yıkılacağını söyleyen Amarine, "Kampı özledik. Bugün burada geçirdiğimiz birkaç dakika bile bize cennet gibi geldi." diyerek duyduğu özlemi dile getirdi.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlatmıştı.

İsrail, saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim kenti ve kampı ile Nur Şems Mülteci Kampı'nı da kapsayacak şekilde genişletmişti.

Resmi verilere göre, İsrail ordusu, Tulkerim ve Nur Şems kamplarında 396 evi tamamen, 2 bin 573 evi ise kısmen yıktı. Kampların girişini ve sokakları toprak bariyerlerle kapattı.

Tulkerim Valiliği verilerine göre, 25 binden fazla kişinin yaşadığı Tulkerim ve Nur Şems kamplarından İsrail saldırıları nedeniyle 4 bin 200'den fazla aile yerinden edildi.