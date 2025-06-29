İsrail Ordusu Ayta eş-Şab Beldesine Saldırı Düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Ayta eş-Şab beldesine topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi. Saldırının detayları ve can kaybı ile maddi hasar hakkında henüz bilgi yok. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde, sınır bölgesinde yer alan Nebatiye iline bağlı Ayta eş-Şab beldesine topçu atışlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıya ilişkin haber Lübnan yerel basınında yer aldı.

İsrail ordusunun Ayta eş-Şab beldesine topçu atışlarıyla saldırı düzenlediği ifade edilirken, saldırının yol açtığı can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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