Haberler

İsrail Ordusu Ateşkesi İhlal Ederek Filistinliyi Öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Han Yunus'ta bir Filistinliyi öldürdü ve bölgede binaları havaya uçurmaya devam etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dronla hedef alınan Filistinli hayatını kaybederken, İsrail'in işgal bölgelerinde operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir Filistinliyi öldürdü ve Gazze kentinin doğusunda işgal ettiği bölgelerde binaları havaya uçurmayı sürdürdü.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de uygulamaya giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Sağlık alanından ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Han Yunus'un Kiyzan Raşvan bölgesinde İsrail ordusunun bulunduğu yerin yakınında bir dronla hedef alınan Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Tel Aviv yönetimi genellikle Gazze'de hedef alınan Filistinlilerin İsrail ordusunun işgal ettiği bölgeleri geçtiğini iddia ediyor.

Öte yandan, Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusu, işgal ettiği bölgelerde binaları havaya uçurmaya devam etti, çevrede büyük patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerinde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı

16 yaşındaki ağabey, kız kardeşini rahatsız edenlere dehşeti yaşattı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Büyük umutlarla transfer olmuştu! Yıldız futbolcu izinsiz olarak Türkiye'den ayrıldı

Büyük umutlarla gelmişti! Yıldız isim izinsiz olarak Türkiye'den gitti
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Tek başına bir takım! Dusan Tadic neler yaptı neler

Başı bu haldeyken neler yaptı neler! Tek başına bir ordu
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.