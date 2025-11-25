İsrail Ordusu Ateşkesi İhlal Ederek Filistinliyi Öldürdü

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir Filistinliyi öldürdü ve Gazze kentinin doğusunda işgal ettiği bölgelerde binaları havaya uçurmayı sürdürdü.

İsrail, Gazze'de 10 Ekim'de uygulamaya giren ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Sağlık alanından ve yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Han Yunus'un Kiyzan Raşvan bölgesinde İsrail ordusunun bulunduğu yerin yakınında bir dronla hedef alınan Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken, Tel Aviv yönetimi genellikle Gazze'de hedef alınan Filistinlilerin İsrail ordusunun işgal ettiği bölgeleri geçtiğini iddia ediyor.

Öte yandan, Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusu, işgal ettiği bölgelerde binaları havaya uçurmaya devam etti, çevrede büyük patlama sesleri duyuldu.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerinde yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti.