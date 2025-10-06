İsrail Ordusu, Ateşkese Rağmen Lübnan'ı Hava Saldırılarıyla Vurdu

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan basınında çıkan haberlerde, İsrail ordusunun Bekaa'da bazı noktaları hava saldırılarıyla hedef aldığı ifade edildi.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin Lübnan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla Bekaa'ya düzenlenen hava saldırılarını üstlendi.

Açıklamada, "Lübnan Hizbullahı'na ait hedeflerin" vurulduğu belirtildi. Vurulan yerler arasında "Hizbullah'ın eğitim kamplarının" da yer aldığı ileri sürüldü.

İsrail ordusunun bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirmiş 1 kişi de yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.