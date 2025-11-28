İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırı Düzenledi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, "Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesine bağlı Rumeyda bölgesinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınan Abdullah Hamad adlı Filistinli yaşamını yitirdi. Hamad'ın cenazesi Nasır Hastanesi'ne getirildi." dedi.

Hedef alınan bölgenin, ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde işgalini sürdürdüğü ve bölgenin yaklaşık yüzde 53'ünü oluşturan alanlar içinde yer aldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan El-Mevasi bölgesinde de yerinden edilmiş kişilerin çadırları İsrail askeri araçları tarafından yoğun ateşe tutuldu. Saldırıda bir çocuk yaralandı.

El-Mevasi, Gazze'nin farklı bölgelerinden zorla göç ettirilen on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

İsrail savaş uçakları ise sabahın erken saatlerinde Han Yunus'un doğusu ile Refah'ın kuzeydoğusuna birkaç yoğun hava saldırısı düzenledi.

Aynı saatlerde Han Yunus açıklarında İsrail savaş gemileri yoğun ateş açarak balıkçılara ve yerinden edilenlerin sahilde bulunan çadırlarına yangın bombaları attı.

İsrail savaş gemilerinin de Gazze kenti kıyılarını vurduğu, Han Yunus'un doğusuna ise topçu ateşi açıldığı aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.