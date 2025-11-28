Haberler

İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Gazze'ye Saldırı Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı. Ateşkese rağmen devam eden bombardımanlar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştiriyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlediği saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise yaralandı.

AA'ya konuşan sağlık kaynakları, "Han Yunus'un doğusundaki Beni Süheyla beldesine bağlı Rumeyda bölgesinde, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alınan Abdullah Hamad adlı Filistinli yaşamını yitirdi. Hamad'ın cenazesi Nasır Hastanesi'ne getirildi." dedi.

Hedef alınan bölgenin, ateşkes anlaşmasına göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde işgalini sürdürdüğü ve bölgenin yaklaşık yüzde 53'ünü oluşturan alanlar içinde yer aldığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısında yer alan El-Mevasi bölgesinde de yerinden edilmiş kişilerin çadırları İsrail askeri araçları tarafından yoğun ateşe tutuldu. Saldırıda bir çocuk yaralandı.

El-Mevasi, Gazze'nin farklı bölgelerinden zorla göç ettirilen on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

İsrail savaş uçakları ise sabahın erken saatlerinde Han Yunus'un doğusu ile Refah'ın kuzeydoğusuna birkaç yoğun hava saldırısı düzenledi.

Aynı saatlerde Han Yunus açıklarında İsrail savaş gemileri yoğun ateş açarak balıkçılara ve yerinden edilenlerin sahilde bulunan çadırlarına yangın bombaları attı.

İsrail savaş gemilerinin de Gazze kenti kıyılarını vurduğu, Han Yunus'un doğusuna ise topçu ateşi açıldığı aktarıldı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Bakan Fidan ile kamera karşısına geçen Alman Bakan'dan çarpıcı Türkiye mesajı

Alman Bakan'dan heyecan yaratan Türkiye mesajı
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Yeni yılda eşitleniyoruz! Suriyelilere o hizmet artık ücretli
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de

Osimhen hakkında bomba gelişme! Sevinen de var üzülen de
Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı

Genç stajyerin kıyafeti sosyal medyayı karıştırdı
Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu

Küfürleşme cinayeti kamerada! Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu
Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptıkları olayı gölgede bıraktı

Dans öğretmeni bayıldı, öğrencilerinin yaptığı olayı gölgede bıraktı
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik

Dünya diken üstünde! Trump'tan tehdit gibi açıklama geldi
Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu

Sıla'nın iddialı elbisesi ve yürüyüşü lansmana damga vurdu
Muğla'da hastanede kimyasal madde döküldü; 2 personel etkilendi

Muğla'da hastanede kimyasal madde paniği: 2 personel etkilendi
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim

SKT'si 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
Papa ile görüşmek isteyen Mehmet Ali Ağca, İznik'ten kovuldu

Papa ile görüşmek için ilçeye gitti, arkadaşlarıyla birlikte kovuldu
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.