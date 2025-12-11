Haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze'de 4 Filistinliyi daha öldürdü

Güncelleme:
İsrail ordusu, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü. 10 Ekim'den bu yana toplam 383 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi öldürdü.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği saldırılar sonucu hastanelere 4 Filistinlinin cenazesi ile 10 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 383 kişinin öldüğü, 1002 kişinin yaralandığı ve 627 kişinin cansız bedeninin enkazdan çıkartıldığı belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı hemen her gün ihlal ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 373 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 79 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
