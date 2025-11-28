Haberler

İsrail Ordusu, Ateşkese Rağmen Gazze'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde ateşkese rağmen bir Filistinliyi hava saldırısıyla öldürdü. 10 Ekim'de başlayan ateşkes anlaşmasını sürekli ihlal eden İsrail, 497 kez bu anlaşmayı çiğnediğini ve 342 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyine ateşkese rağmen düzenlediği hava saldırısında bir Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinlinin Gazze'nin güneyinde Sarı Hat'tı geçtiği ve İsrail birliklerine "doğrudan tehdit oluşturduğu" iddia edildi.

İsrail ordusunun söz konusu Filistinliyi hava saldırısında hedef alarak öldürdüğü aktarıldı.

Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını her gün ihlal eden İsrail ordusu Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Buna rağmen İsrail, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 22 Kasım'da yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını 497 kez ihlal ettiği, söz konusu saldırılarda 342 Filistinlinin hayatını kaybettiği" bildirilmişti.

