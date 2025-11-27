Haberler

İsrail Ordusu Ateşkese Rağmen Gazze'ye Hava Saldırıları Düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen Han Yunus ve Refah kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu konutlar havaya uçtu, bölgedeki patlama sesleri duyuldu. Henüz can kaybı ya da yaralanma bilgisi verilmedi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kenti, Han Yunus ile Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi ve konutları havaya uçurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne saldırılar gerçekleştirdi.

Hava saldırıyla eş zamanlı İsrail askerleri, bölgedeki binaları havaya uçurdu. Patlama sesleri kentin pek çok bölgesinden duyuldu.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesi ile Refah'ın bazı bölgelerine de hava saldırıları düzenlendi, konutlar patlatıldı.

Ayrıca bu bölgelere, İsrail ordusuna ait helikopterlerinden ve yakınlardaki askeri araçlardan yoğun şekilde ateş açıldı.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca "Sarı Hat" adı verilen ve Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bölgeye çekilmişti.

İsrail'in işgali altında bulunan ve Filistinlilerin girişinin yasaklandığı bu bölgelerde, haftalardır benzer bombardıman ve yıkım faaliyetleri sürüyor.

Gazze hükümeti Basın Ofisi'nin verdiği bilgiye göre, İsrail 10 Ekim'den beri anlaşmayı yaklaşık 500 kez ihlal ederek en az 347 Filistinliyi öldürdü.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud - Güncel
