İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti. Han Yunus'ta gerçekleşen saldırıda 48 yaşındaki Said Yahya el-Ağa yaşamını yitirdi.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ediyor.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Salahaddin Caddesi ile 5. Cadde'nin kesişim noktasında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 48 yaşındaki Filistinli Said Yahya el-Ağa yaşamını yitirdi.
Saldırının, İsrail işgalindeki "Sarı Hat" dışında kalan bölgede gerçekleştirildiği aktarıldı.
Öte yandan İsrail ordusunun, konuşlandığı bölgelerden Han Yunus'un doğusundaki çeşitli noktalara topçu atışları düzenlediği belirtildi.