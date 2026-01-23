İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kontrolü altında tuttuğu Gazze kentinin doğusundaki çeşitli bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

Güneydeki Refah kentinin kuzey kesimlerine de top atışları düzenleyen İsrail ordusu, Han Yunus kentinin doğusundaki bölgelerde askeri araçlardan rastgele ateş açtı.

Saldırılar sonucu oluşan can kaybı ya da yaralanmalara dair henüz bilgi verilmedi.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusu, anlaşmayı ihlal ederek 477 Filistinliyi öldürdü, 1301 kişiyi yaraladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve ateşkese rağmen aralıklarla sürdürdüğü saldırılarda 71 bin 562 Filistinli hayatını kaybetti, 171 bin 379 kişi yaralandı.