İsrail Ordusu Ateşkes İhlalinde Bulundu: Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Hamas ile yapılan ateşkese rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi. Müzakereler sonucunda sağlanan ateşkesin ihlali, bölgede devam eden insani krizi derinleştiriyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu ateşkesi ihlal etti.

Han Yunus'un merkezindeki Sıkke bölgesinde evini inceleyen Halid Berbah İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze'ye Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 67 bin 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla kişi yaralandı.

Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarıyla yıkılan binaların enkazında hala çok sayıda Filistinlinin naaşının bulunduğu belirtiliyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
