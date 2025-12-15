Haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni bombaladı

Güncelleme:
İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgeleri hedef alarak hava saldırıları düzenledi. Saldırıların sonuçları ağır oldu, ekim ayından bu yana 391 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen bugün de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine saldırılarda bulundu.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdüren İsrail ordusunun, anlaşmaya göre kendi kontrolü altında bulunan bölgeler dahil Gazze'nin farklı noktalarını hedef aldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının güneydeki Refah kentine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Tanıklar ayrıca, İsrail ordusuna ait araçların Refah'ın kuzeyinde ayrım gözetmeksizin rastgele ateş açtığını ifade etti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail topçu birlikleri, ordunun kontrolü altındaki bölgelerde ve Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un doğusundaki çeşitli noktaları bombaladı.

İsrail helikopterlerinin de aynı bölgede ateş açtığı kaydedildi.

Öte yandan, İsrail helikopterlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinin doğusunu hedef aldığı, ordu araçlarının ise Gazze kentinin doğusunda makineli tüfeklerle ateş açtığı bildirildi.

İsrail'in, Hamas ile imzaladığı ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği saldırılarda, ekim ayından bu yana 391 Filistinli hayatını kaybetti, 1063 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşması, İsrail'in 8 Ekim 2023'te başlattığı ve 2 yıl süren saldırıların ardından imzalanmıştı.

Söz konusu saldırılarda 70 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 171 binden fazla kişi yaralanmış ve Gazze Şeridi'nde geniş çaplı yıkım meydana gelmişti.

Birleşmiş Milletler, Gazze'nin yeniden inşası için yaklaşık 70 milyar dolarlık maliyet öngörüyor.

Kaynak: AA / Hosni Nedim - Güncel
