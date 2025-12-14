İsrail ordusu ekim başından bu yana Lübnan'ın güneyinde 40 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen ekim ayının başından bu yana Lübnan'ın güneyinde 40 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ekim başından bu yana Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 30 farklı bölgede 40 kişinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren öldürülen kişi sayısının ise 380'i aştığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın bin 900'den fazla kez ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürerek hedef alınan kişilerin Hizbullah'ın altyapısını yeniden tesis etme, silah kaçakçılığı ve bölge sakinleriyle Hizbullah arasında irtibat sağlama faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Coya beldesinde araca düzenlenen saldırıda, Hizbullah yöneticilerinden olduğu iddia edilen Zekeriya Yahya el-Hac'ın öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hac'ın, Lübnan'da Hizbullah muhaliflerine karşı hareket ettiği savunuldu.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin sınıra yakın Yater beldesinde, Hizbullah altyapısını yeniden inşa girişimlerine katıldığı ve Bint Cubeyl bölgesinde Hizbullah'ın yerel temsilcisi olduğu öne sürülen 2 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.