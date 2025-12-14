Haberler

İsrail ordusu ekim başından bu yana Lübnan'ın güneyinde 40 kişiyi öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ekim ayının başından itibaren ateşkes anlaşmasına rağmen 40 kişiyi öldürdüğü bildirildi. Saldırıların, Hizbullah'ın altyapısını hedef aldığı ileri sürüldü. Ateşkesin sağlanmasına rağmen, İsrail'in saldırıları ve işgali devam ediyor.

İsrail ordusunun, ateşkes anlaşmasına rağmen ekim ayının başından bu yana Lübnan'ın güneyinde 40 kişiyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırılara ilişkin bilgi paylaşıldı.

Ekim başından bu yana Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 30 farklı bölgede 40 kişinin öldürüldüğü belirtilen açıklamada, Lübnan ile ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren öldürülen kişi sayısının ise 380'i aştığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın bin 900'den fazla kez ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini ileri sürerek hedef alınan kişilerin Hizbullah'ın altyapısını yeniden tesis etme, silah kaçakçılığı ve bölge sakinleriyle Hizbullah arasında irtibat sağlama faaliyetlerinde bulunduğunu iddia etti.

Öte yandan İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Coya beldesinde araca düzenlenen saldırıda, Hizbullah yöneticilerinden olduğu iddia edilen Zekeriya Yahya el-Hac'ın öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hac'ın, Lübnan'da Hizbullah muhaliflerine karşı hareket ettiği savunuldu.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye'nin sınıra yakın Yater beldesinde, Hizbullah altyapısını yeniden inşa girişimlerine katıldığı ve Bint Cubeyl bölgesinde Hizbullah'ın yerel temsilcisi olduğu öne sürülen 2 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024 ile 27 Kasım 2025 tarihleri arasındaki bir yılda, ülkeye düzenlediği saldırılarda 335 kişinin hayatını kaybettiğini, 973 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Belediye Başkanı'nın gazetecilere hakaretleri tepki çekti

Belediye Başkanı'ndan skandal sözler: Düğünlerde karı kıyafetiyle...
'Eşime neden baktın?' dedi, bıçaklanarak öldürüldü

"Eşime neden baktın?" dedi, vahşice öldürüldü! Kahreden detay
Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki 6 gollü muhteşem düelloda kazanan yok

6 gol, 1 kırmızı kart! Bu maçta ne ararsanız var
Bilal Erdoğan: İçimizdeki hainlere verdiğimiz primlerle Cumhurbaşkanı'mızın gücünü azalttık

Bilal Erdoğan'dan gündem yaratacak "hain" çıkışı
Son halini gören gözlerine inanamadı! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş adeta eridi

Bülent Serttaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Adeta eridi
Beşiktaşlı taraftarlardan Jurasek'e büyük tepki

Bu pozisyon sonrası ortalık karıştı! Tepki çığ gibi büyüyor
İsrail'den bir açıklama daha! Hanuka kutlamalarındaki saldırı sonrası ipler gerildi

Hanuka kutlamalarındaki kanlı saldırı sonrası ipler gerildi
Yerin 150 metre altında! Şifa arayanlar Türkiye'nin dört bir yanından akın ediyor

Yerin 150 metre altında! Türkiye'nin dört bir yanından buraya akın var
Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu

Böylesi görülmedi! Şakalaşırken az daha canından oluyordu
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Türk tatlıları dünyayı fethetti: İlk 10'da 3 lezzetimiz var

Tatlıda zirve bizim: 3 lezzetimiz ilk 10'da
title