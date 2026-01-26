Haberler

İsrail, son esirinin naaşını ararken Gazze Şeridi'ne saldırılarını da sürdürüyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, yürürlükteki ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef almaya devam ediyor. Esir Rani Goili'nin naaşının arama çalışmaları sırasında bölgeye yoğun saldırılar gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ni hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurmayı sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Tuffah Mahallesi'ndeki toplu bir mezarlıkta İsrailli esir Rani Goili'nin naaşını arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynaklar, İsrail ordusunun esirin kalıntılarını arama çalışmalarından önce bölgeye hava ve karadan yoğun saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze'nin kuzeyinde de İsrail topçuları, Cibaliya beldesinin doğusundaki çeşitli noktaları hedef aldı. Saldırılar sırasında helikopterlerin de bölgeyi rastgele taradığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise İsrail savaş uçakları, Ebu el-Acin bölgesi çevresine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Hava saldırılarına eş zamanlı olarak topçu atışlarının da sürdüğü kaydedildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki son İsrailli esirin cesedinin yeriyle ilgili ellerindeki tüm detayları arabulucularla paylaştıklarını duyurmuştu. Açıklamada, İsrail ordusunun bu bilgilere dayanarak belirli bir noktada arama yaptığı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden dün yapılan açıklamada ise ordunun, Kassam Tugayları'nın arabuluculara verdiği bilgiler doğrultusunda Gazze'nin kuzeyindeki bir mezarlıkta, son esirin kalıntılarına ulaşmak için "geniş çaplı operasyon" yürüttüğü ifade edilmişti.

Ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başlamasından bu yana Filistinli gruplar, 20 İsrailli esiri canlı, 27'sinin ise cenazesini teslim etmişti.

