İsrail Ordusu, Alıkoyduğu Filistinli Çocuklara İşkence Yaptı

İsrail ordusunun, "açlığa mahkum edilen" Gazze'de yiyecek bulma ümidiyle sözde yardım dağıtım alanına ulaşmaya çalışırken alıkoyduğu 10 Filistinli çocuk, bir ay boyunca İsrail hapishanesinde işkenceye maruz kaldıklarını anlattı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Şakuş bölgesinden İsrail ordusunca alıkonulup haftalarca serbest bırakılmayan Filistinli çocuklar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekipleri aracılığıyla Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesine getirildi.

"Bizi sürekli dövüyorlardı"

"İsrail'in Guantanamosu" olarak bilinen Sde Teiman Askeri Üssünde tutulan çocuklardaki işkence ve aşırı yorgunluk belirtileri dikkati çekti.

Serbest bırakılan çocuklardan Kerem Hamdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bizi sürekli dövüyorlardı ve bozuk yemek veriyorlardı. Ellerimiz bağlı bir şekilde yiyorduk." dedi.

Hamdi, "Şakuş bölgesinde bizi alıkoydular. Yardımların ulaştırılması için kurulan sözde güvenli bölge, tuzakmış." ifadesini kullandı.

İşkence izlerinin vücutlarında hala görünebildiğini söyleyen Hamdi, "Bir ay boyunca her gün darp ve aşağılanma altında yaşadık." diye konuştu.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada da "Çocuklar, insani yardıma ulaşmaya çalışırken alıkonularak, haklarında net bir suçlama olmadan, çocuk hakları ve uluslararası insancıl hukuka aykırı şekilde zor koşullarda tutuldular." ifadelerine yer verildi.

"Elektrikle işkence ettiler"

Paylaşılan videoda da Filistinli çocuk Ömer Asfur, gözyaşları içinde "Bize elektrikle işkence ettiler, tüm gün ellerimiz arkadan bağlıydı, gözlerimiz kapalıydı. Bize insan muamelesi etmediler. Tam bir ay boyunca işkence gördük." diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Asfur, İsrail askerlerinin günde 3 saat uyumaya izin verdiğini belirterek uyudukları sırada kaldıkları yere ses bombası atıldığını ve yüksek sesle şarkılar açıldığını aktardı.

İsrail askerlerinin kendisini 1 hafta boyunca sorguladığını söyleyen Asfur, uzun süre yemek ve ilaç verilmediğini sadece "kendilerine su içmelerinin" söylendiğini dile getirdi.

"Ölümü gördük." diyen Asfur, İsrail askerlerinin çocuk, yaşlı demeden herkese işkence ettiğini söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.