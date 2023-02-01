İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket fırlatıldığını açıkladı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket fırlatıldığı ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket fırlatıldığı ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Siderot kentinde de "saldırı sirenlerinin" çaldığı kaydedildi.

Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri üzerinden fırlatılan önleyici füzelerin, roketi havada imha ettiği görüntüler İsrail medyasında yayımlandı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'den kabine toplantısı çağrısı

İsrail'de polisten sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den fırlatılan roket, hapishanedeki teröristlerin koşullarını ağırlaştırma çalışmalarımızı engellemeyecek." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere karşı "şahin" politikaları savunan aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık verme yöntemini değerlendirmek üzere kabineden acil toplantı talep ettiğini belirtti.

İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürülmesi bölgede gerilimi tırmandırdı.

Baskının ardından Gazze'den, İsrail'e doğru atılan iki roket, hava savunma sistemi tarafından imha edilirken İsrail savaş uçakları Gazze'deki Filistinli silahlı gruplara ait mevzilere saldırı düzenlemişti.

Cenin'deki baskını Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak Cumartesi günü 13 yaşında bir Filistinlinin düzenlediği silahlı saldırıda biri ağır 2 İsraillinin yaralanması bölgedeki şiddeti artırmıştı. Bu olayın ardından fanatik Yahudi yerleşimciler de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına saldırmıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 Filistinli öldürüldü.