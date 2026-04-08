İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatıyla İran'da ateşkes durumuna geçtiğini duyurdu

İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes kapsamında siyasi kademeden gelen talimat üzerine İran'da ateşkes durumuna geçtiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece İran'a bir dizi hava saldırısı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Gece saatlerinde İran'ın füze fırlatma kapasitesine zarar vermek için bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildiren İsrail ordusu, siyasi kademeden gelen talimatlara uygun olarak İran'a karşı ateşkes durumuna geçtiğini açıkladı.

Öte yandan Lübnan'a yönelik, karadan dahil saldırıların devam ettiği vurgulandı.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak, bu ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.