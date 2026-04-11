İsrail'in gece boyu Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, Nebatiye kenti ve çevresine şiddetli saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Meyfedun beldesinde bir binaya gerçekleştirdiği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail savaş uçaklarının Kefr Sir beldesine düzenlediği 3 hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Zifta-Nebatiye otoyolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu karşısında bulunan binayı bombalaması sonucu 4 kişi öldü.

Kusaybe beldesini hedef alan İsrail saldırısında ise 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kentin Tul beldesini hedef alan İsrail ordusu, El-Makam Mahallesi ile Şehid Sabra Caddesi'ndeki çok sayıda binayı yerle bir etti.

Cibşit beldesinde İsrail ordusunun jeneratörlerin toplu halde bulunduğu bir noktayı hedef alması sonucu tesis tamamen yıkıldı ve yangın çıktı.

Hiyam beldesini gece saatlerinde bombalayan İsrail ordusu, insansız hava araçlarıyla Kefr Rumman beldesine saldırılar düzenledi.

Sur kentinde ise İsrail ordusuna ait tanklar Mansuri, Kalile ve Hınniyye beldelerini hedef aldı.

İsrail ordusu Şeba beldesinde bir eve hava saldırısı gerçekleştirirken, bunun saldırıların başlangıcından bu yana Şeba beldesini hedef alan ilk saldırı olduğu aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.