İsrail Ordu'sunun Lübnan'da İHA Saldırısı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde gerçekleştirdiği İHA saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırılar, ateşkes anlaşmasına rağmen devam eden gerilimlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde 2 araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait İHA'lar, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesi ve Şeba beldesinde 2 aracı hedef aldı. Şeba-Ayn Ata yolunda seyir halindeki araca yapılan saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Bint Cubeyl'deki saldırıya ilişkin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Ateşkes anlaşması

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.


