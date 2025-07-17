İsrail Ordu'sunun Lübnan'a Hava Saldırısında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Kabriha beldesine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği hava saldırısında 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Kabriha kentine İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda 1'i kadın 2 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu bugün Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Nakura'da iki araca saldırı düzenlemişti. Saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.