İsrail Ordu'su Lübnan Sınırında Dört Kasabaya Askeri Yasak Getirdi

1. ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. İsrail operasyonlarından çeşitli görüntüler

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın dört kasabayı daha "kapalı askeri bölge" ilan ederek, kara operasyonlarında olası bir tırmanışın sinyalini verdi.

ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

İsrail ordusu, Lübnan sınırına yakın dört kasabayı daha "kapalı askeri bölge" ilan ederek, kara operasyonlarında olası bir tırmanışın sinyalini verdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada söz konusu kararın yapılan bir "durum değerlendirmesi" sonrasında alındığı ve Roş Hanikra, Şlomi, Hanita ve Arap el-Aramşe kasabalarını kapsadığı belirtildi. Pazartesi günü saat 22.00 itibarıyla bu kasabalara girişler yasaklandı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV).