İsrail, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar devam ediyor.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, İsrail uçakları Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi.

Hedef alınan noktadan yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.