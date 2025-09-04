İsrail Ordu'su Gazze İşgali Öncesi 200 Bin Filistinlinin Evlerini Terk Etmeyeceğini Öngördü

İsrail ordusunun, Gazze kentini işgal etse bile 200 bin Filistinlinin sürgün edilmeyi reddedeceğini öngördüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze kentini işgal planı kapsamında 1 milyon Filistinliyi bölgeden sürmeyi hedefleyen İsrail ordusu, kent nüfusunun yüzde 20'sine denk gelen 200 bin Filistinlinin hayatları tehlikede olsa dahi evlerini terk etmeyeceklerini varsayıyor.

Gazze kentininin dış mahallelerine yoğun kara ve hava saldırılarını sürdüren İsrail ordusuna göre, işgal planı kapsamında bugüne kadar 70 bin civarında Filistinli kentten sürgün edildi.

Henüz kent merkezine ve kalabalık mahallelere işgal saldırıları düzenlemeyen İsrail güçlerinin ilerleyiş hızının Filistinlilerin bölgeden sürülmesine bağlı olduğu iddia edilen haberde, birliklerin "tahliyeyi hızlandırmak amacıyla" bazı bölgelere top atışları yaptığı kaydedildi.

İsrail ordusunda Gazze kentini işgal saldırıları öncesi yedek asker

İsrail ordusunun Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında salı günü 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına alma süreci başlatsa da katılım oranlarında sıkıntı yaşadığı bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze kentine işgal sonrası silah altına alınan yedek askerlerin sayılarını paylaşmaktan kaçındığı aktarıldı.

Haberde ordu komuta kademesinin askere alımlar konusunda "zorluklar yaşandığının farkında olduğu" kaydedildi.

İsrail ordusu, silah altına alınacak yedek askerlerin büyük bölümünün işgal altındaki Batı Şeria ve ülkenin kuzeyindeki düzenli kuvvetlerin yerini alacağını iddia etse de haberde en az 3 tugayın Gazze Şeridi'nde saldırılara katılacağı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusunda, buldozer sıkıntısı yaşandığı da vurgulandı. 7 Ekim 2023'te ordu envanterinde yaklaşık 200 buldozerin bulunduğu ancak halihazırda bunların yarısının saldırılarda hasar gördüğü ve hizmet dışı kaldığı ifade edildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den sonra toplamda 165 ek buldozer satın aldığı ancak bunlardan şimdiye kadar yalnızca 65'inin orduya teslim edildiği belirtildi.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.