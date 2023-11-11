İsrail Ordu Sözcüsü, Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını iddia etti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin içinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtilen Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını ileri sürdü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail güçlerinin içinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle hizmet dışı kaldığı belirtilen Şifa Hastanesi'nin kuşatılmadığını ileri sürdü.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 36 gündür devam eden saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin Hagari, söz konusu hastanenin kuşatılmadığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü, Şifa Hastanesi'nin doğu kapısının da içeride bulunan ve ayrılmak isteyen Gazzeliler için açık olduğunu ileri sürdü.

Şifa Hastanesi personeliyle doğrudan ve düzenli olarak konuştuklarını öne süren Hagari, "hastanenin pediatri bölümündeki bebeklerin daha güvenli bir hastaneye ulaşmalarına yardımcı olacaklarını" söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, içinde hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle de Şifa Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 39 bebeğin oksijen yetersizliği nedeniyle hayati tehlike altında olduğunu ve 1 bebeğin ise söz konusu sorun nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.