İsrail, Beyrut'a 10 dakikada 100 hava saldırısı düzenledi

İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenlenmesinden önce sivillere uyarı yapılıp yapılmadığına yönelik soruyu yanıtsız bıraktı.

İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani, Beyrut'a 10 dakika içinde eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirilmesinin ardından çevrimiçi basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "İsrail ordusu, Beyrut, doğuda Bekaa ve ülkenin güney bölgelerinde sivillere herhangi bir doğrudan uyarıda bulundu mu?" sorusunu yanıtlamaktan kaçınan Shoshani, "farklı hedefler için farklı yöntemler belirlediklerini, bazı durumlarda sürpriz unsuruna başvurduklarını" dile getirerek "uluslararası hukuka uygun hareket ettiklerini" ileri sürdü.

Shoshani, İran ile geçici ateşkesle ilgili orduyu saldırılara itecek kritik sınır çizgisinin nerede başladığı sorusuna, "Bir ordu olarak, doğal olarak siyasi liderliğimizden aldığımız direktifleri takip ederiz. Bu tür konularda kararları onlar verir." yanıtını verdi.

Farklı senaryolar için farklı planları olduğunu belirten Shoshani, "amaçlarının Hizbullah'ı püskürtmek ve kapasitesini zayıflatmaya devam etmek" olduğunu iddia etti.

Shoshani, "İran konusunda (geçici ateşkes) kesin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Lübnan'da da büyük başarılarımız oldu." iddiasında bulundu.

İran konusunda "savunma moduna geçtiklerini" dile getiren Shohsani, "siyasi iradeden gelen emirler doğrultusunda İran'a ilişkin ateşi kestiklerini, gelecek tehditlere karşı savunma kapasitelerinin hazır olduğunu" söyledi.

İsrail'de orduya bağlı iç cephe komutanlığının halka yönelik yaptığı güvenlik uyarılarında ve kısıtlamalarında henüz bir değişiklik yapılmadığını paylaşan İsrail Ordu Sözcüsü, yapılacak güvenlik değerlendirmelerinin sonuçlarının kamuoyu ile paylaşacağını belirtti.

Öte yandan, İsrail Havalimanları İdaresi Sözcüsü Liza Dvir, AA muhabirine İsrail'in dünyaya açılan kapısı Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da henüz herhangi bir değişikliğe gidilmediğini aktardı.

Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edilmişti.

Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde "geniş çaplı hava saldırı dalgasının" tamamlandığı kaydedilmişti.