İsrail, Ofek-19 Askeri Gözlem Uydusunu Fırlattı

İsrail, güneyindeki Palmachim Hava Üssü'nden fırlatılan Ofek-19 isimli askeri gözlem uydusunun yörüngeye yerleştiğini ve veri göndermeye başladığını açıkladı. Savunma Bakanı Yisrael Katz, uydunun düşmanlara sürekli izlenme mesajı verdiğini belirtti.

İsrail yönetimi, "Ofek-19" isimli "geliştirilmiş yeteneklere sahip" askeri gözlem uydusunun yörüngeye yerleştiğini ve veri göndermeye başladığını bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Ofek-19 gözlem uydusunun İsrail'in güneyindeki Palmachim Hava Üssü'nden fırlatıldığı bildirildi.

"Geliştirilmiş yeteneklere sahip olduğu" söylenen askeri gözlem uydusunun bu sabah yörüngeye yerleştiği ve veri akşına başladığı ifade edildi.

Yerel basındaki haberde, uydunun gönderilmesi işleminin "güvenlik endişeleri" nedeniyle gizli tutulduğu ve fırlatma sırasında Palmachim üssüne yakın bölgelerde oturan İsraillilerin füze saldırısı olduğu endişesiyle panik yaşadığı belirtildi.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan gözlem uydusunun fırlatılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Katz, söz konusu uydunun İsrail için "küresel standartta bir başarı olduğunu" dile getirerek, "Bu aynı zamanda, nerede olurlarsa olsunlar tüm düşmanlarımıza bir mesajdır. Sizi her zaman ve her koşulda izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
