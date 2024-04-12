İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda gazetecileri hedef aldı
- İsrail, Nuseyrat Mülteci Kampı'nda gazetecileri hedef aldı
TRT Arabi kameramanı Sami Şahada ayağını kaybetti
GAZZE - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu TRT Arabi kameramanı Sami Şahada ağır yaralandı, bir ayağı ampute edildi.
İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırını 189 gündür sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda gazetecileri hedef aldı. Saldırıda yayın hazırlığı yapan TRT Arabi ekibinden kameraman Sami Şahada'nın yaralandığı, ayağının ampute edildiği belirtildi. TRT Arabi muhabiri Sami Berhum'un ise yara almadan kurtulduğu aktarıldı.
İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampına düzenlediği saldırılarda yaralanan en az 70 kişinin sabah saatlerinden bu yana kamptaki El Avda Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.