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İsrail Muhalefet Lideri Netanyahu'yu Yalan Söylemekle Suçladı

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İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin 'yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla' suçladı.

İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'nde ölen İsrail askerlerine ilişkin "yalan söylemek ve sorumluluktan kaçmakla" suçladı.

Lapid, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu, hayatı boyunca yaptığı şeyi yapıyor; kışkırtma, yalan söyleme ve nefret yayma. Şimdi bunu askerlerin her gün öldürüldüğü acı bir savaşın ortasında yapıyor ve 7 Ekim'den hiçbir şey öğrenmedi." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Lapid, "kimse savaşın ertesi günü Gazze'nin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teslim edilmesi gerektiğini savunmuyorken, Netanyahu'yu yeni bir tartışma yaratmakla" eleştirdi.

Lapid, "İsrail askerleri Gazze'de öldürülürken, Netanyahu'nun yeni bir anlaşmazlık konusu icat ederek, ABD, Benny Gantz, Gadi Eisenkot ve kendisiyle ihtilafa düştüğünü" belirtti.

Netanyahu, aralarında ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de bulunduğu birçok ABD'li yetkilinin tutumunun aksine, savaştan sonra Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'nde yönetim görevlerini üstlenmesini tamamen reddettiğini birçok kez dile getirmişti

ABD Başkan Yardımcısı Harris, bu ayın başlarında Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak için gittiği Dubai'de düzenlediği basın toplantısında, bölgede kalıcı barışa ulaşılması için Filistin yönetiminin Gazze'yi idare etmesi gerektiğini söylemişti.

Netanyahu daha önce yaptığı açıklamalarda, savaştan sonra Gazze Şeridi'nde güvenlik kontrolünün İsrail'in elinde olmasını istediğini belirtmiş ve çeşitli basın toplantılarında Filistin Yönetimi'ne sert eleştiriler yöneltmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Yair Lapid İsrail Gazze Orta Doğu Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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