Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin tahliye konvoyundaki ambulanslara 18 Kasım'da düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

- İsrail, MSF konvoyuna saldırdı: 2 ölü

GAZZE - Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin tahliye konvoyundaki ambulanslara 18 Kasım'da düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hız kesmeden devam ediyor. Hedef gözetmeksizin bölgedeki her noktayı vuran İsrail askerleri, ambulans konvoylarını da hedef alıyor. Sınır Tanımayan Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 18 Kasım'da tahliye konvoyundaki ambulanslara saldırdığı belirtildi. Saldırının ardından MSF'de gönüllü olarak çalışan bir hemşire ile başka bir MSF çalışanının aile üyesinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, saldırının şiddetle kınanırken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada ayrıca, saldırıya ilişkin İsrail makamlarınca soruşturma başlatılması talep edildi.

Klinik ve araçlara saldırı

Gazze Şeridi'nde bulunan MSF binasında 20 ve 24 Kasım tarihlerinde mahsur kalan çalışanlar, İsrail'in ağır askeri araçlarının müdahalesi sonucunda MSF araçlarının tahrip edildiğini ve MSF kliniğinin hasar gördüğünü aktardı. MSF çalışanları, MSF logosunun araçlarda ve klinikte açıkça belirtildiğini de vurguladı.