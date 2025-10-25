İsrail, Mısır Ekiplerinin Gazze'ye Girmesine İzin Verdi

İsrail'in, Mısır arama kurtarma ekiplerinin, Hamas'ın ateşkes ve esir takası çerçevesinde iade etmesi gereken İsrailli esirlerin cesetlerini bulmak için yürütülen çalışmalara katılmak üzere Gazze'ye girmesini kabul ettiği bildirildi.

İsrail medyasının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Mısır ekibinin Gazze'ye girmesine izin verildiği belirtildi.

ABD'nin yaptığı baskı sonucunda İsrail'in, Gazze Şeridi'nde kalan İsrailli esirlerin cesetlerini arama çalışmalarına Mısır'ın katılmasına izin vermek zorunda kaldığına işaret edildi.

Haberde, Hamas'ın esirlerin cesetlerini kendi imkanlarıyla bulma kabiliyetine sahip olduğunu iddia eden İsrail, diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin bölgeye girmemesi kararından geri adım atarken Mısır ekibinin Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ile koordineli faaliyet yürüteceği ifade edildi.

Hamas şu ana kadar ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail'e 16 ceset teslim etmiş, yapılan test sonucunda cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığı tespit edilmişti.

Gazze Şeridi'nde hala 13 İsrailli esirin cesedinin bulunduğu bildirilmişti.

Hamas, esirlerin cesetlerinin bulunması için gerekli ekipmana sahip olmadıklarını kaydederken İsrail, bunun aksini iddia ederek diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerinin bölgeye girmesine izin vermemişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.