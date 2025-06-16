İsrail, Meşhed Hava Kuvvetleri Üssü'nü Vurdu
İsrail, İran'ın Meşhed kentindeki Hava Kuvvetleri Üssü'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgede yoğun dumanlar yükseldi. Bu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattığı anlamına geliyor.
- İsrail, Meşhed Hava Kuvvetleri Üssü'nü vurdu
TAHRAN - İsrail, İran'ın kuzeyindeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü hedef aldı.
İsrail, İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlattı. İran medyası, İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Meşhed kentinde bulunan Hava Kuvvetleri Üssü'nü vurduğunu duyurdu. Saldırının ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel