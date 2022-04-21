İsrail, Mescid-i Aksa'daki gerilimin ülke içindeki Arap nüfuslu kentlere sıçramasından endişeleniyor

İsrail güvenlik teşkilatı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki gerilimin bir yıl önce olduğu gibi İsrail içindeki Arap nüfuslu şehirlere sıçramasından endişe ediyor.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, çarşamba günü durumu değerlendirmek için yapılan bir oturumda, bir polis teşkilatı temsilcisi son günlerde İsrail vatandaşlığına sahip 57 Filistinlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Temsilci, taş atma, sokakları kapatma ve kamu düzenini bozma suçlamalarıyla gözaltına alınanların çoğunun, İsrail içindeki Arap nüfuslu Vadi Ara, Nasıra, Umm el-Fahm ve El-Feridis kent ve köylerinin sakinleri olduğunu kaydetti.

Toplantıya katılan tüm güvenlik yetkilileri, önceden planlanmamış olsa bile, geçen yıl olduğu gibi, tek bir kıvılcımın İsrail içindeki Arap şehirlerindeki durumu ateşleyebileceği konusundaki endişelerini dile getirdiler.

İsrail'in güneyindeki Arap beldesi Raht Belediye Başkanı Fayiz Abu Suheyban, Yedioth Ahronoth gazetesine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa çevresinde Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların kuzey ve güney İsrail'deki kasabaları etkileyeceği konusunda uyardı.

Durumun çok kritik, her şeyin Mescid-i Aksa'da neler yaşanacağına bağlı olduğunu ve herkesi etkileyeceğini kaydeden Suheyban, İsrail polisinin ramazan ayı boyunca tüm faaliyetlerini durdurması, sorunları Kudüs'teki İslami Vakıflar Dairesi ile koordine etmesi ve tüm sorunları çözmesi çağrısında bulundu.

İsrail polisinin, Müslümanların Mecsid-i Aksa'daki tarihini tanıması gerektiğini ifade eden Suheyban, şöyle konuştu:

"Benim için Mescid-i Aksa kutsal bir yerdir. Onun kutsallığına saygısızlık eden birini görürsem, bu beni tahrik eder ve bana belirli bir tepki, gösteri veya başka bir şey için meşruiyet verir. Raht'taki gençler camide (Mescid-i Aksa'da) polislerin kadınları ve çocukları darp ettiğini görürse, o zaman bir şey söyleyemem ve kimse beni dinlemez ve belki Raht'ta beni taşlarlar."

Hamursuz Bayramı'nda fanatik Yahudilerin Aksa'ya baskınları arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı. İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'da bulunanlara müdahalesi ve kullandığı güç, uluslararası arenada tepki toplamıştı.

Pazar gününden bu yana son beş günde İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin sayısı 3 bin 670'e ulaştı.