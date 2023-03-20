İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayında cuma namazı için Filistinli erkeklere yaş sınırı getirdi

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 55 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin ramazan ayında cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmesini yasakladı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) sözcülüğünden yapılan açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmesine ilişkin şartların belirlendiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği belirtildi. 45-55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı getirildi.

Aynı şekilde, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ya da İsrail'deki birinci dereceden akrabalarını "güvenlik izni almaları durumunda" ziyaret edebileceği paylaşıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin pazardan perşembeye kadar Kudüs'ü ziyaret edebileceği duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği güvenlik duvarının ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, güvenlik duvarı boyunca yer alan 23 kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

İsrail, ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonucu yılbaşından bugüne aralarında yaşlı, kadın, çocukların da yer aldığı 88 Filistinli öldürüldü. İsraillilere yönelik saldırılardaysa yılbaşından bugüne biri Ukrayna vatandaşı toplam 15 kişi hayatını kaybetti.