İsrail, Meksikalı Büyükelçi'yi 'uyarı için' Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği binasına göstericiler tarafından "İsrail'e ölüm" yazılmasının ardından Meksika'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin uyarı için İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği binasına göstericiler tarafından " İsrail'e ölüm" yazılmasının ardından Meksika'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin uyarı için İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

İsrail haber sitesi The Times of Israel'de yer alan haberde, "Meksika'da 2014 yılında 43 öğrencinin kaçırılması olayıyla ilgili aranan eski Meksikalı üst düzey yetkilinin teslim edilmesini isteyen göstericiler tarafından İsrail'in Meksiko Büyükelçiliği tahrip edildi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, göstericilerin Büyükelçilik binasına "İsrail'e ölüm" şeklinde yazılar yazdığı ve bunun üzerine Meksika'nın Tel Aviv Büyükelçisi'nin, uyarı için İsrail Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon söz konusu haber sitesine yaptığı açıklamada, bu meseleye büyük bir ciddiyetle yaklaştıklarını ve Meksika'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Göstericilerin, Meksika Cezai Soruşturma Dairesi Eski Başkanı Thomas Zyron'un teslim edilmesini istediklerine işaret eden Nahshon, "Şu anda İsrail'de olan ve sığınma talebinde bulunan Zyron, işkence ve zimmete para geçirme suçlamalarının yanı sıra ülkenin en kötü insan hakları trajedilerinden biri olan bu soruşturmada ciddi ihlallerin olduğu iddialarıyla karşı karşıya." dedi.

Nahson, Zyron'un, 2014 yılında 43 öğrencinin kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya zarar vermek ve zimmetine 50 milyon dolardan fazla para geçirmekle suçlandığını belirtti.

Zyron, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador 2018'de göreve geldikten sonra "toplu kaçırma" davasının yeniden açılmasının ardından ülkeden firar etmişti. O tarihten itibaren İsrail'de olan Zyron, sığınma talebinde bulunmuştu.

Meksika, geçen yıl İsrail'den Zyron'u iade etmesini talep etmiş ancak Tel Aviv bu talebe olumlu yanıt vermemişti.