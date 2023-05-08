İsrail medyasına göre İsrail-Suudi Arabistan ilişkilerinde 2023'te 'normalleşme' beklenmiyor

İsrail medyası, İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerinde 2023 yılında "normalleşmenin" beklenmediğini belirtti.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yayımlanan haberde, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, bugün ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yapacağı ve bakanların, İsrail- Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleştirilmesi meselesini de ele alacağı ifade edildi.

Haberde, ufukta Suudi Arabistan ile ilişkilerde somut bir ilerlemenin görünmediği, 2023 yılı içinde Riyad-Tel Aviv ilişkilerinde normalleşmenin beklenmediği aktarıldı.

İki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi sürecinde karşılaşılan engellerden birinin, "İsrail'in, sivil kullanım amacıyla nükleer enerji geliştirmek isteyen Suudi Arabistan'a karşı bu konuda gösterdiği kesin tavır olduğu" ifade ediliyor.

İsrail Hayom gazetesi de dünkü haberinde İsrail'in, bölgede hiçbir ülkenin nükleer kapasitesini geliştirmesini istemediğini ve bu tutumuna bağlı olduğunu yazdı.

İsrail'in İbranice yayın yapan Walla News haber sitesi de ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ve ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein'in, bugün Suudi Arabistan'dan İsrail'e geçeceğini ve Suudi Arabistan'daki yetkililerle yaptıkları görüşmeler hakkında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bilgilendireceğini ifade etti.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın dün yaptığı görüşmede ele alınan konulardan birinin, İsrail ve Suudi Arabistan arasında normalleşme adımlarını teşvik için harcanan çabalar olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan tarafından konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen ay yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkileri normalleştirmek istediklerini ve bunun Arap-İsrail çatışmasını sona erdirmek için "büyük bir adım" olacağını söylemişti.