İsrail medyasına göre aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir döneminde cinayetler arttı

İsrail medyası, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinden bu yana cinayet oranlarında artış yaşandığını yazdı.

Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı makamına geldiği 2023 yılının ilk 4 ayında işlenen suçların önceki yılların aynı dönemine oranla iki kattan fazla arttığı belirtildi.

İsrail'de son 4 ayda 78 cinayet işlendiği, geçen yıl aynı dönemde ise 34 cinayet işlendiğine dikkat çekilen haberde, ülkedeki cinayet suçlarının mevcut veriler doğrultusunda yıllık ortalamasının 230'u geçebileceği kaydedildi.

Bu süre içinde öldürülenlerden 60 kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı olduğu aktarılan haberde, 16'sının Yahudi, iki kişinin de yabancı olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde geçen yılın ilk 4 ayında öldürülenlerden 26 kişinin Filistin asıllı İsrail vatandaşı olduğu bilgisine yer verildi.

Kadın cinayetlerinde de artış görüldüğü vurgulanan haberde, son 4 ayda 11 kadının öldürüldüğü aktarıldı.

İsrail'de 2022 yılında toplam 104 cinayet işlendiği açıklanmıştı.

İsrail'de 11 Kasım'daki erken genel seçimlerden zaferle ayrılan Binyamin Netanyahu başbakanlığında kurulan sağcı koalisyon hükümeti, Mecliste 29 Aralık'ta düzenlenen oturumda güvenoyu almıştı.

Netanyahu öncülüğündeki aşırı dindar ve aşırı sağ partilerden oluşan koalisyon, İsrail siyasi tarihindeki en sağcı koalisyon olarak biliniyor.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olarak polis teşkilatının yönetimini elinde bulunduruyor.