İsrail Medyası: İsrail Güneydeki Ramon Havaalanı'nı Filistinlilere Açacak

KUDÜS, 3 Ağustos (Xinhua) -- İsrail haber sitesi Ynet'in Salı günü verdiği habere göre, İsrail, Filistinli yolcuların İsrail'in güneyindeki Ramon Uluslararası Havaalanı'nı kullanmalarına izin veren bir planı onayladı. Plan kapsamında Filistinli yolcular için ilk charter uçuşun Ağustos ayı sonunda Türkiye'nin Antalya kentine gerçekleşeceği belirtildi. Ancak Batı Şeria'dan gelen yolcuların İsrail kontrolündeki Ürdün sınır kapılarından geçmesi gerekecek ve İsrail'e Ürdün üzerinden giriş yapabilecekler. Filistinliler havaalanına varmadan önce ve sonra güvenlik prosedürlerinden geçecek. Filistin Yönetimi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kızıldeniz'in en güneyindeki tatil beldesi Eilat yakınlarında bulunan Ramon Uluslararası Havaalanı Ocak 2019'da açıldı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle havaalanının yolcu sayısı azaldığı için sıkıntı yaşanıyor.