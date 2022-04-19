İsrail medyası: BAE uçakları İsrail'in kuruluş yılı kutlamalarına katılmayacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli hava yolu şirketlerine ait uçakların, İsrail'in 74. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenecek hava gösterilerinde yer almayacağı bildirildi.

"Israel Today" gazetesinde yer alan haberde, BAE merkezli "Etihad" ve "Wizz Air Abu Dhabi" hava yolu şirketlerinin, İsrail'in kuruluş yıl dönümü münasebetiyle 15 Mayıs'ta düzenlenecek hava gösterilerine katılmaktan vazgeçtiği belirtildi.

BAE'li hava yolu şirketlerinin daha önce planlananın aksine bu gösterilere katılmayacaklarına dair İsrail Pilotlar Sendikasını bilgilendirdiği aktarılan haberde, söz konusu hava yolu şirketlerinin Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar üzerine bu yönde bir karar aldığına işaret edildi.

BAE merkezli hava yolu şirketlerinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Pilotlar Sendikası, 17 Nisan'da "İsrail'in Bağımsızlık Günü'nü kutlamak üzere gerçekleştirilmesi planlanan hava gösterilerine BAE'nin katılım göstereceğini" duyurmuştu.

Bu arada BAE, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlaller üzerine bugün İsrail'in Abu Dabi Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Mescid-i Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 622 fanatik Yahudi'nin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.