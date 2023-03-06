İsrail Meclisinden 'kamu görevlilerine hediyeler' konusundaki tartışmalı yasa tasarısına ilk onay

İsrail Meclisi, "kamu görevlilerinin bir mahkeme davasını finanse etmek için bağış alabileceği" yönündeki tartışmalı yasa tasarısına ilk onayı verdi.

İsrail Meclisi, "kamu görevlilerinin bir mahkeme davasını finanse etmek için bağış alabileceği" yönündeki tartışmalı yasa tasarısına ilk onayı verdi.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "hediyeler" olarak tanımlanan yasa tasarısı için Genel Kurulda hazırlık oturumunun gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, oturumda 53 milletvekilinin tasarı lehinde, 49 milletvekilinin ise aleyhinde oy kullandığı ifade edildi.

İlk onayı alan yasa tasarısının kamu çalışanı veya seçilmiş kişilere, yargı davası ile sağlık tedavilerini finanse etmek için mali bağış alma hakkı tanıdığına işaret edilen açıklamada, "Bu yasa tasarısı, kamu görevlisinin, idaresindeki kesimden haksız yere hediyeler almamasına ilişkin mevcut yasa ile bir insan olarak temel haklarını icra etmesi arasında bir denge oluşturacak." ifadeleri kullanıldı.

Yasa tasarısının gerekçesine vurgu yapılan açıklamada, yargıdaki davalar ile sağlık hizmetlerinin yüksek meblağlara ulaşabildiği savunuldu.

Tasarının yasalaşarak yürürlüğe girebilmesi için parlamentodan üç kez oylanıp kabul edilmesi gerekiyor.

Muhalefet tepkili

Muhalefet partileri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hakkındaki suçlamalar konusunda kendisini savunacak avukatlara kaynak bulmak için bu yönde bir yasayı çıkarmak istediğini savunuyor.

Eski başbakan ve muhalefet lideri Yair Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu'ya yardım için hazırlanan yasa tasarısı Meclisten geçti." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşlarının, hayat koşullarıyla ilgilenme vaadinde bulunan Başbakan Netanyahu'nun kendi hayat koşullarıyla ilgilendiğini aktaran Lapid, şunları kaydetti:

"Konutun yanı sıra güzellik ve saç bütçelerini artırdıktan sonra İsrail'de geliri artan tek aile Netanyahu ailesidir. Yazık."

Netanyahu hakkında 2019'da "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla açılan dava halen görülmeye devam ediliyor.