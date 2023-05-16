İsrail Meclisindeki Filistinli vekil: 'Türkiye'deki seçimlere yüksek katılım, demokratik hayatın gururudur'

İsrail Meclisindeki Arap milletvekillerinden Ahmed et-Tıybi, Türkiye'de seçimlere yüksek katılımı, "demokratik hayatın gururu olarak" nitelendirdi.

Tıybi, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini AA muhabirine değerlendirdi.

Arap ve İslam dünyasının Türkiye'deki seçimlere yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Tıybi, "Tüm Filistinliler gibi ben de Türkiye'deki seçimleri yakından takip ettim." dedi.

Bölge halklarının Türkiye'deki seçimlere ilgisinin sebebine de değinen Tıybi, "Ankara'nın büyüyen bir jeopolitik rolü var. Türkiye'nin ve özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin davasına büyük ilgisi de göz ardı edilemez." diye konuştu.

Türkiye'de demokrasinin işleyişine vurgu yapan Filistin asıllı İsrail milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demokratik işleyiş dikkatimi çekti. Türkiye'deki seçimlere yüksek katılım, demokratik hayatın gururudur. Yüksek katılım oranları, halkın hayatlarının akışına yön verme ve ülkenin kaderini belirleme kararına ortak olma isteğini gösteriyor."

Türk halkının sandığa ilgisinin ders niteliğinde olduğunu belirten Tıybi, Avrupa ülkelerinde seçimlere katılımın genelde düşük olduğunu, dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda dünyada örnek gösterilecek bir ülke olduğunu ifade etti.