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İsrail Meclisi, UNRWA'nın dokunulmazlığını iptal etmeyi öngören yasa tasarısını onayladı

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İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını yapılan ön oylamada onayladı. Tasarının yürürlüğe girmesi için daha fazla onay gerekiyor.

İsrail Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını yapılan ön oylamada onayladı.

Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Knesset ( İsrail Meclisi) Genel Kurulu, yapılan ilk oylamada, BM Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar Kararnamesini (UNRWA'nın dokunulmazlık ve ayrıcalıklarının Kaldırılması) 2024 yılı için değiştirme önerisini onayladı." ifadeleri kullanıldı.

120 milletvekilinden 58'inin yasa tasarısı için lehte, 6'sının ise aleyhte oy kullandığı kaydedilen açıklamada, "Yasa tasarısı, 1947 tarihli BM Dokunulmazlık ve Ayrıcalıklar Kararnamesi'nin düzenlemelerinin UNRWA veya UNRWA çalışanları ya da UNRWA için çalışan herhangi bir kişi için geçerli olmayacağını öngörüyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Dışişleri Bakanı'nın bu dokunulmazlığı sağlayan yasal düzeni iptal etmesini öngördüğü de vurgulandı.

Filistin, BM ve uluslararası kuruluşların " İsrail'in UNRWA'yı dağıtma ve mülteci sorununu tasfiye etme hedefi" olarak nitelendirdiği söz konusu yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Mecliste 3 farklı oturumda daha onaylanması gerekiyor.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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