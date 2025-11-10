İsrail Meclisi'nden Tartışmalı Gözaltı Yasası

İsrail Meclisi Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi, sosyal medyada "tahrik" suçlamasıyla, başsavcı onayı olmadan İsrail vatandaşı Filistinlilerin gözaltına alınmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, komite üyeleri tartışmalı yasa tasarısını 6'ya karşı 5 oyla kabul etti.

Haberde, tasarının polise "şüpheli kışkırtma" vakalarını soruşturma konusunda daha geniş takdir yetkisi tanıdığı, buna karşılık savcıların soruşturmalar üzerindeki denetimini sınırladığı aktarıldı.

Yasa tasarısının, meclis genel kurulunda kabul edilmeden önce komitede üç kez oylanacağı belirtildi.

Tasarı, polise devlet savcılığının onayı olmadan olası kışkırtma suçlarına ilişkin soruşturma başlatma yetkisi veriyor ve bu suçlara daha ağır cezalar öngörüyor.

Haberde ayrıca, yasa tasarısının ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle sivil toplum örgütleri ve muhalefetteki milletvekilleri tarafından eleştirildiği kaydedildi.

Komitenin hukuk danışmanının ise tasarının "anayasal endişelere yol açtığını" ifade ettiği aktarıldı.

Muhalefetteki Demokratik Parti milletvekili Gilad Kariv, yasa tasarısının vatandaşların haksız yere gözaltına alınmasına neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu düzenleme, yetersiz eğitime sahip ve siyasi baskı altındaki memurlar tarafından yetkilerin kötüye kullanılmasına zemin hazırlar." dedi.

Kariv ayrıca, tasarının "terörizmi kışkırtmayla mücadele" gerekçesinin yanlış ve manipülatif biçimde kullanılmasının ifade özgürlüğüne ciddi zarar vereceğini vurguladı.

Buna karşılık, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi yasa tasarısını memnuniyetle karşıladı.

Ben-Gvir, "Polis artık kışkırtıcıları derhal tutuklamak için gerekli araçlara sahip olacak." ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülke nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu kesim, hayatın birçok alanında ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtiyor.

İsrail, özellikle Gazze'ye yönelik savaşların ardından Filistinlilere karşı baskıcı uygulamaları artırmakla eleştiriliyor. 8 Ekim 2013'te başlayan ve iki yıl süren Gazze savaşı sırasında Tel Aviv yönetimi, sosyal medyada "kışkırtma" yaptığı gerekçesiyle yüzlerce Filistinli vatandaşı gözaltına almıştı.

İnsan hakları örgütleri ise İsrail makamlarının, Filistinlilere karşı kışkırtmada bulunan Yahudi İsraillilere yönelik herhangi bir işlem yapmadığını belirtiyor.