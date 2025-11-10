Haberler

İsrail Meclisi'nden Tartışmalı Gözaltı Yasası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Meclisi Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi, başsavcı onayı olmadan Filistinlilerin gözaltına alınmasına imkan tanıyan yasa tasarısını onayladı. Tasarı, polise 'şüpheli kışkırtma' vakaları üzerinde daha fazla yetki veriyor ve ifade özgürlüğü açısından eleştiriliyor.

İsrail Meclisi Anayasa, Hukuk ve Adalet Komitesi, sosyal medyada "tahrik" suçlamasıyla, başsavcı onayı olmadan İsrail vatandaşı Filistinlilerin gözaltına alınmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onayladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, komite üyeleri tartışmalı yasa tasarısını 6'ya karşı 5 oyla kabul etti.

Haberde, tasarının polise "şüpheli kışkırtma" vakalarını soruşturma konusunda daha geniş takdir yetkisi tanıdığı, buna karşılık savcıların soruşturmalar üzerindeki denetimini sınırladığı aktarıldı.

Yasa tasarısının, meclis genel kurulunda kabul edilmeden önce komitede üç kez oylanacağı belirtildi.

Tasarı, polise devlet savcılığının onayı olmadan olası kışkırtma suçlarına ilişkin soruşturma başlatma yetkisi veriyor ve bu suçlara daha ağır cezalar öngörüyor.

Haberde ayrıca, yasa tasarısının ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle sivil toplum örgütleri ve muhalefetteki milletvekilleri tarafından eleştirildiği kaydedildi.

Komitenin hukuk danışmanının ise tasarının "anayasal endişelere yol açtığını" ifade ettiği aktarıldı.

Muhalefetteki Demokratik Parti milletvekili Gilad Kariv, yasa tasarısının vatandaşların haksız yere gözaltına alınmasına neden olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu düzenleme, yetersiz eğitime sahip ve siyasi baskı altındaki memurlar tarafından yetkilerin kötüye kullanılmasına zemin hazırlar." dedi.

Kariv ayrıca, tasarının "terörizmi kışkırtmayla mücadele" gerekçesinin yanlış ve manipülatif biçimde kullanılmasının ifade özgürlüğüne ciddi zarar vereceğini vurguladı.

Buna karşılık, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisi yasa tasarısını memnuniyetle karşıladı.

Ben-Gvir, "Polis artık kışkırtıcıları derhal tutuklamak için gerekli araçlara sahip olacak." ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinliler, ülke nüfusunun yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu kesim, hayatın birçok alanında ayrımcılığa maruz kaldıklarını belirtiyor.

İsrail, özellikle Gazze'ye yönelik savaşların ardından Filistinlilere karşı baskıcı uygulamaları artırmakla eleştiriliyor. 8 Ekim 2013'te başlayan ve iki yıl süren Gazze savaşı sırasında Tel Aviv yönetimi, sosyal medyada "kışkırtma" yaptığı gerekçesiyle yüzlerce Filistinli vatandaşı gözaltına almıştı.

İnsan hakları örgütleri ise İsrail makamlarının, Filistinlilere karşı kışkırtmada bulunan Yahudi İsraillilere yönelik herhangi bir işlem yapmadığını belirtiyor.

Kaynak: AA / Güncel
Bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! İşte o isimler

1024 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Aralarında milli futbolcular da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
O tedavi, ikinci kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor

O tedavi, kalp krizi riskini yarı yarıya azaltıyor
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Giresun'un Bulancak ilçesinde siren çalmadı! Belediye tepkiler sonrası açıklama yaptı

Saat 9'u 5 geçe siren çalmadı, ilçe karıştı! Belediyeden açıklama var
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Necip Uysal'dan açıklama

Bahis oynadığı iddia edilen Necip'ten ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
İspanyol devi Atletico Madrid satıldı

Büyük sürpriz! İspanyol devi resmen satıldı
Emine Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı; herkes kullandığı kelimenin anlamını aratıyor

Herkes Atatürk'ü anma mesajında kullandığı kelimenin anlamını aratıyor
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Saçını çekip, çantayla vurdu! Sokak ortasında kadına şiddet kameralara yansıdı

Sokak ortasında kadına şiddet kameralarda
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.