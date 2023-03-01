İsrail Meclisi'nden, 'İsraillileri öldürmekle suçlanan Filistinlilerin idamını öngören teklife' ilk onay

İsrail Meclisi, İsraillileri öldürmekle suçlanan Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesini öngören yasa teklifini hazırlık oturumunda ilk kez onayladı.

Meclis'ten yapılan yazılı açıklamada, hazırlık oturumunda 55 milletvekili lehte oy verirken, 9 milletvekili ise karşı oy kullandı.

Hazırlık oturumunda onaylanmasının ardından yasayı hangi komitenin hazırlayacağını belirlemek üzere Meclis Komitesi'ne başvurulacak.

İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren yasa teklifi 26 Şubat'ta Meclis Komitesi'nde kabul edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu teklifin Meclis'teki Yasama İşleri Komitesi'nde kabul edildiğini duyurmuştu.

Yasa teklifini Meclis'e sunan aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir de konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer vermişti:

"Yahudi Gücü'nün teröristlere karşı idam cezası teklifi, Meclis Komitesi'nde kabul edildi. 2 Yahudi'nin terör saldırısında öldürüldüğü bir günde bundan daha anlamlı bir şey olamaz."

Teklifin, hükümette kabul edildikten sonra Meclis'te yapılacak üç oylamada da onaylanarak yasalaşması halinde, "İsrail vatandaşlarına karşı" terör suçu işleyenlere idam cezası verilebilecek.

Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme, Filistinlilere karşı silah çekme, evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinlilerin evinin önünde çadır kurma gibi pek çok tartışmalı eyleme imza atmıştı.

Netanyahu'nun Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü ile yaptığı koalisyon anlaşmalarında, terör suçlarına idam cezası getirilmesi konusu da yer almıştı.