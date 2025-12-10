İsrailli insan hakları örgütü: Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere karşı 30'dan fazla ırkçı yasa çıkarıldı

İsrail'deki Arap insan hakları merkezi Adalah, İsrail Meclisinin 8 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere karşı 30'dan fazla ırkçı yasa çıkardığını, 1948'den itibaren çıkarılan ırkçı yasaların toplamının 100'e ulaştığını açıkladı.

Adalah'ın yayımladığı raporda, "Son iki yılda İsrail Meclisi, hem Yeşil Hat içinde hem 1967'de işgal edilen Filistin topraklarında Filistinlilere yönelik ayrımcılık ve baskı sistemini derinleştiren düzinelerce yasa çıkardı." ifadesi kullanıldı.

Raporda, Filistinlilere yönelik yasaların en öne çıkanlarının ise 7 Ekim 2023 ila 27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İsrail Meclisinden geçtiği kaydedildi.

Söz konusu "ırkçı yasaların ifade ve düşünce özgürlüğü, vatandaşlık hakkı, aile hayatı, eşitlik, sosyal haklar ve tutuklu hakları dahil olmak üzere birçok alanı kapsadığı" ve bunların "Filistinlilerin temel insan haklarını ihlal eden yasalar" olduğu vurgulandı.

Raporda, "İsrail hükümeti bu yasaları savaş zamanı siyasi koşulları gerekçe göstererek meşrulaştırmaya çalışsa da bu yasaların kökenleri, Yahudi etnik-ulusal üstünlüğüne dayanan İsrail anayasal yapısının derinliklerine uzanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarının Gazze'ye başlattıkları soykırımı ve "savaş" diye niteledikleri saldırıları "ırkçı politikaları hızlandırmak ve Yahudi etnik-milliyetçi üstünlüğünü daha geniş bir ölçekte pekiştirmek için kullandığı" kaydedildi.

İsrail Meclisinin 1949'da kurulmasının ardından Filistinlilere karşı çıkarılan "ırkçı yasaların sayısının neredeyse 100'ü bulduğu, bunların 30'unun 7 Ekim 2023'ten sonra çıkarıldığı" belirtildi.

Raporda, "İsrail Meclisi, Yahudilere ayrıcalıklar tanırken Filistinlilerin haklarını sistematik olarak ihlal eden ikili bir hukuk sistemini güçlendirmek için çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Güney Afrika'daki apartheid veya ABD'deki siyahilere karşı yürürlüğe giren Jim Crow Yasalarına işaret edilen raporda, İsrail Meclisinden çıkan yasaların bunların aksine görünüşte tarafsız bir dille yazıldığı ancak yasal bağlamları ve pratik uygulamaları Filistinlileri sistematik olarak hedef aldığı vurgulandı.

Raporda yasaların arasında "meşru siyasi ifadeyi suç haline getirmek, Filistinli ailelerin sınır dışı edilmesine izin vermek, ailelerin birleşmesini engellemek, Filistinli öğretmenleri işten çıkarmak, çocukları taş atmak dahil güvenlik suçlarından mahkum edilen Filistinli ailelerin sosyal ödeneklerini kesmek, tutuklama ve uzun süreli gözaltı yetkilerini genişletmek, avukatlara erişimi kısıtlamak ve bağımsız medya kuruluşlarını kapatma"nın yer aldığına dikkat çekildi.

Bu yıl içinde yürürlüğe giren çeşitli yasalara yer verilen raporda, "olayların reddedilmesini suç sayan" yasanın ocak ayında, "İsrail'i siyasi olarak eleştiren veya uluslararası mahkemelere başvuran kişilerin ülkeye girişini yasaklayan" yasanın şubat ayında, "ailenin birleşmesini yasaklayan" yasanın da temmuz ayında uygulamaya konulduğu belirtildi.

İsrail Meclisinde Filistinlilerin eşitliğini daha da zayıflatacak ve demokratik katılım imkanlarını kısıtlayacak ek yasa tasarılarının da önerildiği ifade edildi.

Söz konusu tasarıların "seçimlere katılımı engelleme gerekçelerini genişletme, Batı Şeria'daki akademik kurumlardan üniversite diploması alan öğretmenlerin istihdamını engelleme, siyasi görüşleri nedeniyle akademisyenleri görevden alma, işgal altındaki topraklarda doğrudan İsrail yasalarını uygulama üzerinden idari ve hukuki değişikliklerle Batı Şeria'nın ilhakını destekleme ve yabancı hükümetlerden insan hakları kuruluşlarına sağlanan fonlara vergi getirme"nin yer aldığı kaydedildi.

Bir diğer yasa tasarısının ise Filistinlilere idam cezası uygulanmasını öngören tasarı olduğu vurgulandı.

İsrail'de uygulanan 100 ırkçı yasanın listelendiği raporda 1950 tarihli Filistinlilerin mülklerine el konulmasına izin veren kanun ile yine 1950 tarihli yalnızca Yahudilerin İsrail'e göç etmesine müsaade eden yasaya dikkat çekildi.